В Белгородской области отменили празднование Дня Прохоровского поля

Из-за участившихся украинских атак оперштаб Белгородской области отменил празднование Дня Прохоровского поля, запланированное на 12 июля. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«По докладам оперативных служб, обстановка продолжает оставаться крайне напряженной. И доклады руководителей силовых структур заставляют нас принимать новые решения для обеспечения безопасности жителей. Прошу отнестись к этому с пониманием»,— обратился к белгородцам глава региона.

День Прохоровского поля празднуется в честь одного из крупнейших танковых сражений Курской битвы. Рядом с железнодорожной станцией Прохоровка 12 июля 1943 года столкнулись более 1,5 тыс. танков Красной армии и немецкого Вермахта. В 2020 году, по инициативе бывшего губернатора Евгения Савченко, этот день сделали региональным выходным.

Сегодня во время атак ВСУ на Шебекино Белгородской области погибли два мирных жителя.

Юрий Голубь