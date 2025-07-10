Экс-глава самарского ГУ МЧС не смог оспорить свой арест

Оставлено в силе решение о продлении ареста бывшему руководителю ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Он обвиняется в получении взяток на сумму более 73 млн руб. за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности. Постановление вынес облсуд в четверг, 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Олег Бойко находится под арестом с декабря 2023 года. Решение отправить бывшего высокопоставленного чиновника в СИЗО принял Басманный суд Москвы, куда экс-главу регионального МЧС этапировали после ареста в Самаре.

Одновременно с Олегом Бойко задержали предполагаемых взяткодателей, учредителя ГК «Витязь» Яна Гущина и его коллегу Елену Тютюнник.

В 2024 году следствие установило, что в преступной схеме были задействованы еще пять высокопоставленных чиновников и один бизнесмен. Осенью того же года были задержаны и арестованы экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший руководитель самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин, экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой, а также предприниматель Наталья Фроловская.

Всех этапировали в Москву и арестовали, а когда расследование дела завершилось, и материалы были переданы в суд, доставили обратно в Самару на процесс. Яна Гущина осудили первым (он сотрудничал со следствием и помог раскрыть преступление): он получил реальный срок и должен будет выплатить многомиллионный штраф. В настоящее время в Ленинском районном суде Самары проходит процесс по делу остальных фигурантов уголовного дела. Заседание было перенесено на 15 июля, так как Олега Бойко накануне этапировали из Москвы, и он не успел ознакомиться с материалами.

Георгий Портнов