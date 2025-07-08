Экс-глава самарского ГУ МЧС готов к трудностям, но не к суду

В Ленинском районном суде Самары началось рассмотрение дела о коррупции, в котором бывший глава регионального ГУ МЧС Олег Бойко и несколько экс-чиновников Самарской области обвиняются в получении взяток. Среди подсудимых — Игорь Дахно, Алексей Мамыкин, Дмитрий Зинин, Антон Палушкин и Евгений Луговой. В процессе также участвуют бизнесмены Елена Тютюнник и Наталья Фроловская, обвиняемые в передаче незаконного вознаграждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что с января 2020 по декабрь 2023 года Олег Бойко и его сообщники получали взятки от предпринимателей, занимающихся пожарной безопасностью. Ян Гущин, глава группы компаний «Витязь», уже осужден на шесть лет колонии и обязан выплатить штраф в 170 млн руб. По версии следствия, Олег Бойко ежемесячно получал не менее 1 млн руб. и не менее 15% от контрактов, что принесло ему более 73 млн руб., а его бывшим коллегам по отдельности не более 1,5 млн руб.

Заседание откладывалось из-за задержек в этапировании подсудимых из московских СИЗО. Олег Бойко, значительно похудевший, заявил, что чувствует себя нормально и что суд решит его судьбу. "Человек переносит все трудности, которые встают перед ним. Спасибо друзьям и близким за поддержку!" - выразительно прокомментировал экс-чиновник свою жизнь в СИЗО.

Адвокаты просили запретить съемку, но судья Анна Грицык разрешила работу СМИ. Из-за технических проблем с микрофоном слушания были приостановлены и перенесены в другой зал.

Отвечая на вопросы судьи, Олег Бойко отметил, что не был должным образом уведомлен о заседании и не успел встретиться с адвокатом. В связи с этим процесс перенесли на 15 июля, чтобы обеспечить права на защиту бывшего главы ГУ МЧС.

Георгий Портнов