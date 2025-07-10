В Большом Болдине начали строить микрорайон по программе Минсельхоза РФ

Строительство микрорайона с инженерной инфраструктурой началось в селе Большое Болдино по госпрограмме комплексного развития территорий Минсельхоза РФ. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект предполагает строительство 50 индивидуальных домов с инфраструктурой на площади 11,5 га. В их числе 2,5 км сетей водоснабжения, насосная станция и электросети. Кроме нового микрорайона в селе появится здание культурного и делового центра.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ближайшие три года на развитие Большеболдинского округа по госпрограмме направят 2,6 млрд руб.

Владимир Зубарев