Более 2,6 млрд рублей направят на развитие Большеболдинского округа

Правительство Нижегородской области в ближайшие три года направит более 2,6 млрд руб. на развитие Большеболдинского муниципального округа по госпрограмме комплексного развития сельских территорий (КРСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По этой программе в муниципальном округе появится новый водозабор с 57 км сетей водоснабжения, социально-культурный и деловой центр, новая дорога к предприятию АПК и около 50 домов. Новые дома будут построены строятся в едином стиле «Пушкинское Болдино». Микрорайон обеспечат всеми инженерными сетями и дорогами.

Также по программе КРСТ планируется провести капитальный ремонт здания, где расположится центр чернолощеной керамики и гончарного промысла. Кроме того, будет проведен ремонт тротуаров в селе Пикшень, фасада административного здания — в селе Черновское, колодцев — в селе Пересекино.

В 2024 году в Нижегородской области отметили 225 лет со дня рождения поэта Александра Пушкина. По словам губернатора Глеба Никитина, к этой дате при поддержке федерального бюджета в Большом Болдине восстановляли Дом культуры 1937 года постройки, обновили оборудование Болдинского музея-заповедника и благоустроили прилегающие территории.

«Болдино для нас не ограничивается пушкинскими местами. Важно развивать территорию муниципалитета в комплексе. В этом плане программа КРСТ — один из наиболее эффективных инструментов, благодаря которым мы сможем реализовать важные для населения муниципального округа проекты»,— отметил глава региона.

Андрей Репин