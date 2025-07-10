Подростки все чаще сами ограничивают свое время в гаджетах

Подростки в возрасте 12–15 лет все чаще самостоятельно принимают решение проводить меньше времени в гаджетах, не дожидаясь, когда это начнут делать родители. Доля таких сознательных подростков выросла с 18% в 2022 году до 40% к настоящему времени. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на организацию маркетинговых исследований GWI.

В рамках исследования GWI провела опрос 20 тыс. подростков и их родителей в 18 странах мира. Отмечается, что подростки сокращают время с гаджетами из соображений заботы о своем психическом здоровье, личной безопасности и решении проблем с недостатком концентрации.

Исследование с похожей темой провели также ученые Королевского колледжа Лондона и Лондонской школы экономики и политологии. И оно также установило, что дети и молодые люди пробуют разные варианты регулирования времени онлайн, чтобы улучшить качество жизни. Они устраивают себе перерывы в использовании соцсетей, стараются концентрироваться на положительных новостях или вообще отказываются от соцсетей.

Сооснователь организации Smartphone Free Childhood Дэйзи Гринвелл рассказала, что все чаще слышит от подростков, что они устали от необходимости быть постоянно онлайн и на связи, осознают, что их время, внимание и самооценка монетизируются крупными компаниями, что ими манипулируют. И отказ от соцсетей или сокращение времени у экрана становится в этом случае своеобразным подростковым бунтом.

О рекомендациях Минздрава РФ по безопасному использованию гаджетов школьниками — в материале «Ъ» «Здоровье дороже телефона».

Алена Миклашевская