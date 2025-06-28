Агрессивный житель Колпино избил фельдшера, прибывшего на вызов к его жене

В первом часу дня 26 июня агрессивный петербуржец избил в квартире дома 38 по Павловской улице в Колпино фельдшера, прибывшего на вызов к его супруге, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавший самостоятельно обратился в медицинское учреждение с ушибами и ссадинами. После оказания необходимой помощи 31-летнего фельдшера отпустили на амбулаторное лечение.

Злоумышленника 1962 года рождения удалось задержать вечером 27 июня у дома 1 по улице Жени Стасюк. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст.116 УК РФ (побои). Нападавшему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дорожные разборки в Сертолово закончились выстрелами из травматического пистолета по лобовому стеклу «Газели».

Андрей Маркелов