Пожар в Каменском районе тушат более 390 человек

Лесной пожар в Каменском районе локализован на площади 433 га. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, 375 га составляет низовое возгорание, еще 58 га — верховой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В тушении в настоящий момент задействовано более 390 человек личного состава ведомства и 91 единица техники. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», к ликвидации возгорания привлекли профильные службы, специалистов минприроды, муниципалитета и добровольцев.

Константин Соловьев