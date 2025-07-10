Площадь лесного пожара в Каменском районе увеличилась до 427 гектаров

В Каменском районе площадь лесного пожара увеличилась до 427 га, из них 58 — верховой пожар. Об этом в своем Telegram-канале ообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

«Работают 290 человек и 91 единица техники. Привлекли профильные службы, специалистов Минприроды, муниципалитета, помогают и добровольцы»,— говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», пожар на землях Каменского лесничества произошел накануне. По данным на утро 10 июля оставляла 391 га (333 га низовой и 58 га верховой).

Наталья Белоштейн