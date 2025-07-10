EXEED VX: покоряем Россию на 7-местном флагмане

За окном лето, а это значит, что сезон отпусков в самом разгаре. В последние годы все больше набирают популярность путешествия на личном автомобиле по России. При этом зачастую предпочтения россиян делятся на отдых у моря либо в горах. Давайте разбираться, насколько подойдет для этих условий кроссовер EXEED VX.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Во-первых, в большинстве случаев наши соотечественники путешествуют всей семьей.

В этом случае EXEED VX будет отличным выбором за счет просторного 7-местного салона. В любых других случаях такая компоновка салона будет также выигрышной, сиденья 2-го и 3-го ряда складываются в ровный пол для получения наиболее объемного багажника, а также – удобной погрузки и разгрузки.

Во-вторых, для комфортной и безопасной поездки по трассе и серпантинам кроссоверу нужен мощный и тяговитый двигатель с приемлемым расходом топлива.

Под капотом установлен мощный 2-литровый турбодвигатель SQRF4J20C мощностью 249 л.с., который относится к моторам третьего поколения серии ACTECO. Он построен на модульной платформе, в разработке которой участвовала австрийская инжиниринговая компания AVL. У двигателя полностью алюминиевый блок цилиндров и 16-клапанная алюминиевая ГБЦ с интегрированным выпускным коллектором и двумя распределительными валами сверху с системой изменения фаз газораспределения DVVT.

К особенностям данного силового агрегата можно отнести то, что он работает по циклу Миллера, при котором допускается более высокая геометрическая степень сжатия, что позволяет достичь внушительных показателей теплового КПД двигателя – до 38%.

Работает мотор в паре с 8-ступенчатым классическим «автоматом» от Aisin, который не нуждается в представлении. Благодаря данной трансмиссии, EXEED VX официально допущен к буксировке прицепов — с тормозами или без.

В-третьих, для сложных участков маршрута нужен достаточный дорожный просвет и полный привод.

За реализацию полного привода в EXEED VX отвечает электромагнитная муфта BorgWarner 6-го поколения. На выбор водителю доступны 7 режимов движения: «Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье».

Дорожный просвет – 200 мм, что является очень хорошим результатом в этом классе.

В-четвертых, для не самых хороших дорог нашей страны нужна надежная подвеска, которая с комфортом будет проходить все неровности.

EXEED VX построен на собственной платформе M3X, ее особенность – повышенная прочность кузова и переработанная система подвески.

Управлять внедорожником можно легко и с удовольствием: спереди установлены облегченные поворотные кулаки из алюминиевого сплава и ступичные узлы сзади, а также гидравлические сайлентблоки передних рычагов вместо обычных резинометаллических — в подвеске McPherson. Все это положительно влияет на уровень дорожных вибраций и точность реакций кроссовера.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

В-пятых, для долгих путешествий нужен автомобиль с комфортабельным салоном.

Интерьер EXEED VX отлично для этого подходит за счет непревзойденного уровня комфорта, выраженного в натуральных материалах отделки из кожи и дерева, функции массажа для водителя и переднего пассажира, подсветке внутреннего пространства и ароматизации воздуха. Передняя панель теперь «перетекает» в дверные карты, а сама выглядит как большой дисплей с парой воздуховодов по краям. Ее границы выделены дважды: сначала тонкой блестящей рамкой, а выше и ниже — контурной подсветкой.

За управление функциями внедорожника и развлечениями отвечает центральный 15.6-дюймовый дисплей мультимедийной системы, который построен на мощном 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 8155 с 16 Гб оперативной памяти, способном выполнять до 8 триллионов операций в секунду.

Если резюмировать все вышесказанное, то несложно догадаться, что EXEED VX – подходящий кандидат на должность компаньона в длительных путешествиях по нашей необъятной родине.

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