Силы ПВО за полчаса сбили пять беспилотников над Брянской областью

Российские силы ПВО с 12:45 до 13:10 мск перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны. Все из них сбиты в небе над Брянской областью.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил об отсутствии пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 10 июля силы ПВО сбили 14 украинских дронов над регионами России. Больше всего — восемь БПЛА — над акваторией Черного моря. По два — над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Пензенской и Курской областями.