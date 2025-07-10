Пластиковую карту местного жителя введут в Северной Осетии

Карту местного жителя введут в пользование в Северной Осетии. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Именную пластиковую карту для социальных и льготных категорий граждан с постоянной пропиской в населенных пунктах республики смогут получить пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, многодетные семьи, а также другие категории граждан, которые мы определим вместе»,— приводятся в сообщении слова господина Меняйло.

С этой картой люди будут получать необходимые государственные и республиканские услуги — бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте, социальную помощь, скидки на товары и услуги партнеров программы, посещение музеев, театров и концертов на специальных условиях.