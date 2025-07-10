Услугой «социальной няни» за месяц воспользовались более 200 нижегородских семей

Более 200 семей в Нижегородской области воспользовались услугами «социальных нянь» за июнь 2025 года. Как напомнили в региональном правительстве, эта услуга запущена в качестве одной из пяти мер «демографического меню», разработанного Минтрудом РФ для стабилизации демографической ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

«Социальные няни» положены многодетным семьям, молодым семьям, семьям участников СВО, одиноким родителям, а также семьям с низким доходом. Няня может посещать такие семьи до четырех раз в месяц и не более трех часов подряд. При наличии нескольких детей в возрасте до трех лет число нянь для этой семьи могут увеличить.

Для получения услуг «социальной няни» необходимо обратиться в управление соцзащиты или подать заявку через портал «Госуслуги».

Как писал «Ъ-Приволжье», на работу «социальных нянь» в бюджете Нижегородской области 2025 года предусмотрено 106 млн руб.

Галина Шамберина