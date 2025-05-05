В 2025 году на работу нижегородских «социальных нянь» направят 106,3 млн рублей

В Нижегородской области в 2025 году на организацию работы «социальных нянь» планируется направить 106,3 млн руб. Из них 96% составят федеральные средства, остальное — средства областного бюджета. В 2026/27 годах на эти же цели планируется направить 110,7 и 115,6 млн руб. соответственно. Об этом говорится в сопроводительных документах к приказу областного минсоцполитики об организации кратковременного присмотра и ухода за детьми на дому для отдельных категорий семей с детьми. Пакет документов проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее во время выступления перед депутатами заксобрания глава минсоцполдитики Игорь Седых рассказал, что в текущем году будут работать в общей сложности 100 «социальных нянь». Они будут работать с семьями, где детям меньше трех лет.

По данным министерства, услуги «социальной няни» в приоритетном порядке смогут получить многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции (СВО), семьи с детьми-инвалидами, семьи с детьми, где один или оба супруга учатся очно, семьи, где один или оба родителя несовершеннолетние и семьи, в которых женщина не состоит в браке.

Кроме того, в порядке общей очереди на помощь «социальной няни» смогут рассчитывать молодые семьи, семьи со среднедушевым доходом ниже 1,5 величины прожиточного минимума и семьи, в которых воспитываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Услуги «социальных нянь» будут оказывать 57 учреждений социальной защиты.

Как писал «Ъ-Приволжье», о появлении «социальных нянь» в Нижегородской области губернатор Глеб Никитин сообщил в декабре 2024 года, подводя итоги Года семьи. Это станет одним из пунктов «демографического меню» Минтруда РФ.

Андрей Репин