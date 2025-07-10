СКР возбудил дело о мошенничестве при строительстве домов в Тюмени

По факту мошенничества при строительстве домов в Тюмени и Тюменском районе возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР по Тюменской области. Фигурант обвиняется в хищении денег у граждан через фиктивные договоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как считает следствие, с 2022 года обвиняемый предлагал услуги строительства жилья по заниженным ценам, создавая видимость выполнения обязательств. Однако в большинстве случаев работы не начинались или выполнялись в минимальном объеме.

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для обвиняемого. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о некачественных модульных домах в Тюменской области. Несколько семей в Тюмени заключили договор подряда с предпринимателем и оплатили ему строительство жилья, в котором жить оказалось невозможно.

Ирина Пичурина