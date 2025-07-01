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Бастрыкин поручил проверить некачественные модульные дома в Тюмени

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о некачественных модульных домах в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Поводом стала информация из социальных сетей. Согласно ней, несколько семей в Тюмени заключили договор подряда с предпринимателем и оплатили ему строительство модульных домов. Однако работа была выполнена некачественно, жить в домах невозможно.

СУ СКР по Тюменской области организовало проверку по признакам ст. 159 УК РФ (мошенничество). И.о. руководителя регионального ведомства Дмитрий Шерман доложит Александру Бастрыкину о ходе проверки.

Анна Капустина

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