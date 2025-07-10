У природы нет плохих законов

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий ликвидировать особо охраняемые природные территории (ООПТ) либо изменять их границы. Его разработали депутаты Госсовета Чувашии. Они утверждают, что многие памятники природы с годами «утратили свою ценность», и жалуются, что действующий закон не дает регионам использовать экономический потенциал этих территорий. В Общественной палате РФ раскритиковали законопроект и намерены провести заседание на тему недопустимости его принятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общественники опасаются, что законопроект приведет к вырубке ценных лесов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Общественники опасаются, что законопроект приведет к вырубке ценных лесов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Депутаты Госсовета Чувашии в пояснительной записке к законопроекту напоминают, что границы большинства российских ООПТ были утверждены в 1970–80-х. При этом часть из них получили охранный статус «без каких-либо экологических и научных изысканий», утверждают чувашские парламентарии. Даже действительно ценные природные комплексы «по прошествии времени могут претерпевать существенные изменения или вовсе утрачивать свою ценность в результате гибели под воздействием окружающей среды». Однако закон не позволяет вовлекать в хозяйственный оборот земли, утратившие «природоохранное значение» и это, по мнению депутатов, тормозит «экономическое развитие регионов». В связи с этим «необходим пересмотр решений о создании ООПТ для более эффективной охраны природных комплексов и объектов», делает вывод Госсовет Чувашии, «в части как их преобразования и (или) изменения границ, так и их упразднения».

Парламентарии предлагают внести правки в ст. 2 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Предполагается, что федеральные ООПТ смогут изменить или упразднить только президент или правительство РФ, но возможные основания для таких решений в законопроекте не описаны. Судьбу региональных или муниципальных особо охраняемых природных территорий, как предлагают авторы проекта, будут решать органы госвласти соответствующих уровней. Упразднение таких ООПТ возможно в случае «утраты ими особого природоохранного, научного, историко-культурного, эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного особо ценного значения». Изменение границ, среди прочего, допускается для «реализации национальных целей и стратегических задач, предусмотренных документами территориального планирования». Также возможен вариант «исключения» части земельных участков и водных объектов из состава ООПТ с последующим «включением» других территорий аналогичной площади.

«Цель подобных инициатив — законодательно закрепить возможность ликвидировать ООПТ или вырезать из них куски в интересах бизнеса,— заявил “Ъ” эксперт природоохранного проекта "Земля касается каждого" Михаил Крейндлин. Он обращает внимание, что на данный момент не ясно, кто, как и по каким критериям будет определять «утрату ценности» природной территории. Господин Крейндлин критикует и описанный в законопроекте вариант с «разменом» площади ООПТ: «Получается, можно вырезать участок особо ценного леса под застройку и взамен прилепить заросшую березняком старую вырубку. И это будет абсолютно законно».

Это уже четвертая подобная инициатива за последние два года. В 2023 году похожий законопроект внес депутат Госдумы Виктор Пинский (ЕР), но после критики довольно быстро отозвал его. В июне 2024 года депутаты Госсовета Чувашии внесли законопроект, мало чем отличающийся от нынешнего; он получил отрицательные отзывы. Наконец, в августе 2024 года ставропольские депутаты также внесли в Госдуму законопроект, допускающий изменение границ региональных ООПТ, он был отклонен.

«Подобные инициативы вносятся в Госдуму регулярно, и все они отклоняются,— подтвердила “Ъ” председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина.— С точки зрения экспертного сообщества данный законопроект, как и его предшественники, создает угрозу разрушения всей заповедной системы России и риски изъятия наиболее ценных природных участков ООПТ. Это идет вразрез с выполнением задачи по устойчивому развитию этих территорий, необходимой для достижения экологического благополучия, как это предписано указом о национальных целях развития РФ до 2030 года». Госпожа Шаройкина сообщила “Ъ”, что на следующей неделе ОП РФ проведет «нулевые чтения» внесенного законопроекта, «чтобы вместе с ведущими экспертами в области территориальной охраны природы сформулировать подробные и аргументированные доводы о недопустимости принятия инициативы».

Александр Черных, Иван Буранов