Американский Merck покупает за $10 млрд британскую Verona Pharma

Американский фармацевтический гигант Merck покупает британского разработчика препаратов для лечения заболеваний дыхательных путей Verona Pharma. Как сообщается в пресс-релизе Merck, стоимость сделки составит около $10 млрд. Компания заплатит по $107 за каждую акцию Verona Pharma с премией 23% к стоимости акций британской компании на закрытии торгов во вторник.

Покупка поможет Merck расширить свою линейку средств для лечения хронической обструктивной болезни легких у взрослых за счет разработанного британской компанией и одобренного к применению препарата Ohtuvayre (энсифентрин). В 2024 году продажи Ohtuvayre принесли $42,3 млн, и, по оценкам аналитиков, на которых ссылается CNBC, доходы от его продаж могут превысить $3 млрд в год.

Покупка Verona Pharma станет крупнейшей для Merck с 2023 года, когда была приобретена компания Prometheus Biosciences за $10,8 млрд. Акции Verona Pharma взлетели на новостях о сделке на 20,6%. С начала года их рост превысил 125%. Акции Merck растут на 2,9%.

Алена Миклашевская