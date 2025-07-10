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Коммерсантъ FM
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Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина умер в больнице

Мужчина, раненый при обстреле города Шебекино Белгородской области, умер в Центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Врачи сделали все возможное... но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Сегодня утром господин Гладков сообщил, что пострадавшего госпитализировал в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. В результате обстрела Шебекино также погибла женщина.

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