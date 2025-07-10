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Коммерсантъ FM
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При обстреле белгородского Шебекино погибла женщина

Губернатор Гладков: при обстреле Шебекино погибла женщина, ранен мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. На данный момент известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

«От полученных ранений женщина скончалась на месте... Ранен мужчина», — сказал глава региона. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями брюшной полости и грудной клетки.

Поврежден частный дом, на соседнем участке разрушена пристройка. Также перебита линия электропередачи.

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