В Уфе бывший врио секретаря рескома КПРФ не смог восстановиться на работе

Кировский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска бывшего врио секретаря республиканского комитета КПРФ по организационно-партийной работе Сергея Меркулова к экс-работодателю. Истец просил признать срочный трудовой договор бессрочным, а свое увольнение незаконным и добивался восстановления на работе, следует из опубликованного на сайте суда решения.

Согласно материалам дела, срочный договор был заключен с Сергеем Меркуловым в мае 2024 года, а в марте текущего — расторгнут из-за истечения срока контракта. Истец усмотрел в этом дискриминацию, отмечая, что со всеми нанятыми по срочным договорам работниками трудовые отношения продлили.

Первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин просил суд отказать в удовлетворении иска. Представитель работодателя заявил в суде, что Сергей Меркулов с заявлением о принятии на работу не обращался. Разрешая спор, суд согласился с этим доводом, указывая, что работодатель заранее извещал истца о расторжении договора.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте тот же суд взыскал с башкирского реготделения КПРФ в пользу Сергея Меркулова около 160 тыс. руб. невыплаченной зарплаты, компенсации за ее задержку и морального вреда.

Венера Хисамова