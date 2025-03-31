С башкирского отделения КПРФ взыскали 160 тысяч рублей в пользу экс-сотрудника

Кировский районный суд Уфы взыскал 159,9 тыс. руб. с башкирского реготделения КПРФ по гражданскому иску бывшего исполняющего обязанности секретаря рескома по организационно-партийной работе Сергея Меркулова. В сумму вошли зарплата с апреля по май 2024 года, компенсации за задержку зарплаты, вынужденный прогул и моральный вред. Решение опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, 29 мая 2024 года Сергей Меркулов и КПРФ заключили срочный трудовой договор, по которому истец исполнял обязанности секретаря рескома по организационно-партийной работе. Однако, указывал истец, он начал выполнять свою работу раньше — бюро рескома возложило на него обязанности секретаря, несмотря на отсутствие трудового договора. В заявлении истец просил признать отношения между сторонами трудовыми и взыскать зарплату за время работы до юридического оформления отношений.

Первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин в суде требования истца не признал, заявив, что 6 апреля заседание бюро не проводилось, а постановление о возложении обязанностей на Сергея Меркулова, подписанное первым секретарем, было подложено.

Суд отклонил довод господина Кутлугужина, указав, что Сергей Меркулов участвовал в партийных мероприятиях, помогал при их подготовке, а решение бюро о принятии на работу не нашло опровержения. Факт подписи Юнира Кутлугужина, говорится в решении, подтвержден самим первым секретарем. Также были приняты во внимание показания свидетелей.

Кроме того, истец требовал отмены дисциплинарного взыскания за прогулы, однако в этой части суд отклонил требования, так как приказ об объявлении выговора был отменен самим ответчиком.

Идэль Гумеров