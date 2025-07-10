Площадь пожара в Каменском районе Ростовской области увеличилась до 391 га

На землях Каменского лесничества в Ростовской области пожарные продолжают тушить пожар, начавшийся в среду, 9 июля. Однако площадь возгорания увеличивается, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По состоянию на утро 10 июля площадь пожара составляет 391 га (333 га низовой и 58 га верховой). К тушению привлечены 194 человек личного состава РСЧС и 54 единицы техники. Погибших, пострадавших нет.

Мария Иванова