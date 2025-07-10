ММК будет развивать цифровые компетенции сотрудников при поддержке СберУниверситета

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») и СберУниверситет в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала ММК. Подписи под документом поставили начальник управления кадров ММК Евгений Любасюк и заместитель генерального директора корпоративного университета Сбера Алексей Агафонов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Важным элементом партнерства станет разработка на базе комплексного анализа индивидуальных образовательных рекомендаций для специалистов ММК. Они будут направлены на повышение эффективности управленческих решений в условиях цифровой трансформации металлургической отрасли.

Кроме того, взаимодействие сторон предполагает организацию стратегических сессий для сотрудников ММК и проведение совместных деловых мероприятий по кадровой тематике.

«Повышение квалификации и совершенствование профессиональных компетенций сотрудников компании – наша приоритетная задача. На это в том числе нацелена многоуровневая система корпоративного обучения, охватывающая все уровни работников ММК. Партнёрство со СберУниверситетом придаст нашим усилиям по развитию человеческого капитала дополнительный импульс. Мы нацелены на всестороннее, долгосрочное сотрудничество. В ближайших совместных планах - формирование «дорожных» карт по конкретным образовательным проектам», - прокомментировал Евгений Любасюк.

«Наше партнёрство направлено на развитие кадрового потенциала Магнитогорского металлургического комбината, одного из крупнейших мировых производителей стали. Мы готовы предложить партнёрам консультационные и образовательные услуги. На данный момент мы уже запланировали разработку программ для топ-менеджеров ММК по развитию цифровых компетенций и навыков работы с искусственным интеллектом», - отметил заместитель генерального директора СберУниверситета Алексей Агафонов.

ПАО «ММК»