Четырех начальников отделов полиции в Ленобласти везут в Петербург по делу о взятках

В Петербург по делу о взятках везут четырех начальников отделов полиции Всеволожского района, которых подозревают в получении взяток, сообщает 47news. По данным издания, утром 10 июля оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нагрянули с обысками в 87-й, 88-й, 97-й и 128-й отделы полиции.

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Помимо правоохранителей пришли и к предпринимателям, которые, предположительно, были в сговоре с полицейскими. Все они этнические азербайджанцы и владеют продуктовыми магазинами. В ночные часы предположительно торговали алкоголем в неположенное время. Сотрудники торговых точек не соблюдали миграционные требования.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что у бывшего замначальника главного управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко изъяли имущество на 100 млн рублей.

Андрей Маркелов