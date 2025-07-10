Иркутская фирма создала самый большой в стране концентратор для золотодобычи

Иркутская компания «Сервис Технопром» выпустила самый большой в России центробежный концентратор для извлечения золота и платины при переработке руды на месторождении, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Производительность нового оборудования составляет тысячу тонн в час. В мире действует около десятка концентраторов подобной мощности.

«Уверен, что это оборудование будет востребовано на горно-обогатительных предприятиях Иркутской области, потому что регион лидирует в стране по запасам золота и входит в пятерку лидеров по добыче ценного металла. А также заинтересует промышленные компании из других регионов России и дружественных стран»,— заключил господин Кобзев.

«Сервис Технопром» в 2024 году получил заем от Фонда развития промышленности Иркутской области в размере 13 млн руб. Эти средства были направлены на создание центробежного концентратора. Потребность золотодобывающего бизнеса Приангарья в таких машинах оценивается в полтора десятка единиц.

ООО «Сервис Технопром» основано в Иркутске в 2015 году. Специализируется на производстве золото-обогатительного оборудования. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями компании в равных долях являются Анна Шевцова, Татьяна Гурина и Владислав Пелих. В 2024 году выручка организации составила 886,7 млн руб., чистая прибыль — 173,8 млн руб.

Михаил Кичанов