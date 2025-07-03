Осложнение после ковида

На будущей неделе Европарламент проведет голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Ее подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин против COVID-19. При этом не так давно свой камень в огород главы ЕК бросил и суд ЕС, постановив, что исполнительная власть «не сумела правдоподобно объяснить» свой отказ раскрыть данные переписки фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer, после которой Брюссель заключил с этой компанией многомиллиардный контракт. Результаты вотума недоверия фактически предопределены — большинство фракций отказались поддерживать инициативу, но сам факт того, что дело дошло до голосования, говорит о шаткости позиций фон дер Ляйен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

С инициативой вынесения вотума недоверия главе ЕК выступил румынский депутат Георге Пиперя, входящий в ультраправую группу «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) в Европарламенте. По его словам, у инициативы было две причины.

Первая — попытка Урсулы фон дер Ляйен скрыть переписку с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой, которая проложила путь к последующему многомиллиардному контракту на закупку вакцины от коронавируса для нужд всех стран—членов ЕС.

которая проложила путь к последующему многомиллиардному контракту на закупку вакцины от коронавируса для нужд всех стран—членов ЕС. Вторая причина для Пипери оказалась более личной: лидер румынской партии «Альянс за объединение румын», в которую входит и сам евродепутат, Джордже Симион проиграл президентские выборы, уступив проевропейскому кандидату Никушору Дану. И как счел Пиперя, к такому исходу приложили руку в Брюсселе.

Уже к 27 июня Георге Пипере удалось собрать голоса 74 членов ЕП, преодолев необходимый порог в 72 подписи (10% от числа евродепутатов). Примечательно, что в ECR дистанцировались от инициативы румынского евродепутата, указав, что она не исходит от фракции, хотя идею с вотумом поддержали три десятка ее членов.

Так или иначе, процесс вынесения вотума недоверия уже запущен: 7 июля в Страсбурге состоятся дебаты, на которых выступит фон дер Ляйен, после чего начнется обсуждение. Само голосование назначено на четверг, 10 июля. В случае прохождения вотума глава ЕК и все 27 еврокомиссаров будут вынуждены уйти в отставку. Впрочем, такой сценарий маловероятен. Для этого требуется, чтобы инициативу поддержали более двух третей евродепутатов, а центристские партии, обеспечившие фон дер Ляйен переизбрание на второй срок в 2024 году 401 голосом «за», уже дали понять, что не поддержат вотум недоверия.

Тем не менее сам факт того, что инициатива дошла до реального рассмотрения, говорит о шатком положении председателя Еврокомиссии.

Заняв свой пост в декабре 2019 года, фон дер Ляйен провела ЕС через несколько крупных кризисов: от пандемии коронавируса до резкого изменения отношений с Россией после начала украинского конфликта.

Уже по итогам первого срока глава ЕК столкнулась с критикой некоторых своих действий и обвинениями в авторитарности, что, впрочем, не помешало ей получить мандат на следующие пять лет.

Однако в июне глава ЕК едва не лишилась поддержки традиционных соратников: социалисты и либералы обвинили ее в подыгрывании ультраправым «Патриотам за Европу» (в их числе сторонники венгерского премьера Виктора Орбана и французского «Национального объединения» Марин Ле Пен) в их попытке свести на нет зеленые реформы.

В общей сложности исполнительная власть ЕС уже пять раз сталкивалась с предложениями о вотуме недоверия, однако они ни разу не выносились (до настоящего момента инициаторам даже не удавалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы перейти к голосованию).

Лишь в далеком 1999 году главе ЕК Жаку Сантеру и всем еврокомиссарам пришлось уйти в отставку после публикации доклада о коррупции, но тогда обошлось без голосования в Европарламенте. В последний раз через эту процедуру 11 лет назад проходил предшественник фон дер Ляйен Жан-Клод Юнкер. Его посчитали замешанным в скандале LuxLeaks, разгоревшемся после публикации журналистского расследования, которое показало, как сотни компаний использовали брешь в законодательстве Люксембурга, чтобы уйти от высокого налогообложения. Расследование охватывало период, когда Юнкер занимал пост премьер-министра страны. Сам он обвинения отрицал. Тогда попытку сместить Юнкера с поста председателя ЕК поддержал лишь 101 человек, и он покинул свой пост лишь по окончании срока после того, как его сменила фон дер Ляйен.

Грядущее голосование по вотуму недоверия главе ЕК станет первым подобным шагом за более чем десятилетие. И хотя у экспертов нет сомнений, что фон дер Ляйен выстоит, это подчеркнет растущее недовольство ею в Брюсселе после череды противоречивых шагов и скандалов.

Вероника Вишнякова