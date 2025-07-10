Финал без первой

Решающий матч женской половины Wimbledon, продолжающегося в Лондоне, пройдет без участия лидера мировой классификации белоруски Арины Соболенко, которая в трех партиях проиграла 12-й ракетке мира Аманде Анисимовой. Соперницей американки в финале будет Ига Швёнтек. Ранее полька не добивалась на лондонском мейджоре крупных успехов, но на этот раз в полуфинале она отдала всего два гейма швейцарке Белинде Бенчич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Wimbledon остается единственным турниром Большого шлема, на котором первая ракетка мира Арина Соболенко ни разу не дошла до финала

Фото: Toby Melville / Reuters Wimbledon остается единственным турниром Большого шлема, на котором первая ракетка мира Арина Соболенко ни разу не дошла до финала

Фото: Toby Melville / Reuters

В короткой карьере Аманды Анисимовой — дочери русских эмигрантов, уехавших в Америку за несколько лет до ее рождения, было уже немало крутых поворотов. Достигнув в 17 лет полуфинала Roland Garros в 2019 году, она всего через два месяца перенесла страшный удар — скоропостижную смерть отца, который был ее тренером. А дальше пошли травмы, которые не позволяли физически мощной молодой теннисистке заиграть стабильно и пробиться в первую двадцатку мировой классификации. К тому же в какой-то момент у Анисимовой появились признаки депрессивного состояния, связанного с набором лишнего веса, и с мая 2023 года она несколько месяцев не появлялась на турнирах.

Возвращение в начале прошлого сезона получилось не очень ярким. Лишь в августе американка, находясь за пределами топ-100, дошла до финала «тысячника» Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто, где по ходу дела обыграла и Арину Соболенко, на тот момент — третью ракетку мира. Следующий крупный успех пришел к Анисимовой в феврале этого года на аналогичном состязании в Дохе, где она победила, а затем ее блестящие матчи чередовались с неудачными. В четвертом круге Roland Garros она без вариантов уступила Соболенко, на травяном турнире категории 500 в Лондоне дошла до финала, но не справилась с 37-летней немкой Татьяной Марией, после чего в Бад-Хомбурге в четвертьфинале взяла лишь два гейма у россиянки Людмилы Самсоновой.

Трава идеально подходит для агрессивного стиля Анисимовой, но в полуфинале против Соболенко она не считалась фаворитом, даже несмотря на положительное соотношение личных встреч — 5:3.

Казалось, что после обидных поражений в финалах Australian Open и Roland Garros первая ракетка мира не упустит возможности впервые покорить Wimbledon. Однако вместо титула Соболенко в третий раз подряд по нечетным годам остановилась там в полуфинале.

Хотя по силе ударов с задней линии обе теннисистки не сильно уступают иным мужчинам, с точки зрения психологии это был типично женский матч. Анисимова не всегда справлялась с эмоциями, но Соболенко в третьем сете все же нервничала больше. Уступая — 3:5, она сделала брейк, но в десятом гейме Анисимова все-таки дожала белоруску, реализовав третий матчбол коронным кроссом справа навылет. В итоге — 6:4, 4:6, 6:4 за 2 часа 37 минут. Имея немного худшее соотношение активно выигранных очков и невынужденных ошибок, Анисимова тем не менее впервые пробилась в финал турнира Большого шлема.

Другой полуфинал, между Игой Швёнтек и Белиндой Бенчич, по всем параметрам получился совершенно иным. Это была игра в одни ворота — ворота швейцарской теннисистки, которая вышла на корт с треснувшим ногтем на пальце правой ноги и для облегчения боли даже прорезала отверстие в кроссовке. Но дело было не только в этом. Швёнтек отлично настроилась на матч и с первого гейма предложила сопернице максимальный темп в перестрелках на задней линии, что накануне в четвертьфинале не смогла сделать Мирра Андреева. Бенчич же была довольно пассивна и ближе к концу второй партии полагалась лишь на отдельные красивые удары, чего в данном случае было явно недостаточно.

Победив за 1 час 12 минут — 6:2, 6:0, Швёнтек впервые дошла до решающей стадии Wimbledon, своего самого проблемного мейджора, на котором ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал 2023 года.

На пути в финал она отдала лишь один сет, во втором круге американке Кэти Макнэлли, и на шесть матчей затратила 8 часов 52 минуты, примерно на два часа меньше, чем Анисимова. Хотя далеко не факт, что в субботу решающим станет именно этот фактор. В карьере Швёнтек было немало поражений от теннисисток силового стиля, которые способны подавлять ее скорость своей мощью. Правда, преимущество в опыте участия в главных теннисных финалах у польки огромное. Она играла их уже пять раз и ни разу не отдавала.

Евгений Федяков