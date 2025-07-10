Финал без первой
Арина Соболенко в третий раз проиграла в полуфинале Wimbledon
Решающий матч женской половины Wimbledon, продолжающегося в Лондоне, пройдет без участия лидера мировой классификации белоруски Арины Соболенко, которая в трех партиях проиграла 12-й ракетке мира Аманде Анисимовой. Соперницей американки в финале будет Ига Швёнтек. Ранее полька не добивалась на лондонском мейджоре крупных успехов, но на этот раз в полуфинале она отдала всего два гейма швейцарке Белинде Бенчич.
Wimbledon остается единственным турниром Большого шлема, на котором первая ракетка мира Арина Соболенко ни разу не дошла до финала
Фото: Toby Melville / Reuters
В короткой карьере Аманды Анисимовой — дочери русских эмигрантов, уехавших в Америку за несколько лет до ее рождения, было уже немало крутых поворотов. Достигнув в 17 лет полуфинала Roland Garros в 2019 году, она всего через два месяца перенесла страшный удар — скоропостижную смерть отца, который был ее тренером. А дальше пошли травмы, которые не позволяли физически мощной молодой теннисистке заиграть стабильно и пробиться в первую двадцатку мировой классификации. К тому же в какой-то момент у Анисимовой появились признаки депрессивного состояния, связанного с набором лишнего веса, и с мая 2023 года она несколько месяцев не появлялась на турнирах.
Возвращение в начале прошлого сезона получилось не очень ярким. Лишь в августе американка, находясь за пределами топ-100, дошла до финала «тысячника» Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто, где по ходу дела обыграла и Арину Соболенко, на тот момент — третью ракетку мира. Следующий крупный успех пришел к Анисимовой в феврале этого года на аналогичном состязании в Дохе, где она победила, а затем ее блестящие матчи чередовались с неудачными. В четвертом круге Roland Garros она без вариантов уступила Соболенко, на травяном турнире категории 500 в Лондоне дошла до финала, но не справилась с 37-летней немкой Татьяной Марией, после чего в Бад-Хомбурге в четвертьфинале взяла лишь два гейма у россиянки Людмилы Самсоновой.
Трава идеально подходит для агрессивного стиля Анисимовой, но в полуфинале против Соболенко она не считалась фаворитом, даже несмотря на положительное соотношение личных встреч — 5:3.
Казалось, что после обидных поражений в финалах Australian Open и Roland Garros первая ракетка мира не упустит возможности впервые покорить Wimbledon. Однако вместо титула Соболенко в третий раз подряд по нечетным годам остановилась там в полуфинале.
Хотя по силе ударов с задней линии обе теннисистки не сильно уступают иным мужчинам, с точки зрения психологии это был типично женский матч. Анисимова не всегда справлялась с эмоциями, но Соболенко в третьем сете все же нервничала больше. Уступая — 3:5, она сделала брейк, но в десятом гейме Анисимова все-таки дожала белоруску, реализовав третий матчбол коронным кроссом справа навылет. В итоге — 6:4, 4:6, 6:4 за 2 часа 37 минут. Имея немного худшее соотношение активно выигранных очков и невынужденных ошибок, Анисимова тем не менее впервые пробилась в финал турнира Большого шлема.
Другой полуфинал, между Игой Швёнтек и Белиндой Бенчич, по всем параметрам получился совершенно иным. Это была игра в одни ворота — ворота швейцарской теннисистки, которая вышла на корт с треснувшим ногтем на пальце правой ноги и для облегчения боли даже прорезала отверстие в кроссовке. Но дело было не только в этом. Швёнтек отлично настроилась на матч и с первого гейма предложила сопернице максимальный темп в перестрелках на задней линии, что накануне в четвертьфинале не смогла сделать Мирра Андреева. Бенчич же была довольно пассивна и ближе к концу второй партии полагалась лишь на отдельные красивые удары, чего в данном случае было явно недостаточно.
Победив за 1 час 12 минут — 6:2, 6:0, Швёнтек впервые дошла до решающей стадии Wimbledon, своего самого проблемного мейджора, на котором ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал 2023 года.
На пути в финал она отдала лишь один сет, во втором круге американке Кэти Макнэлли, и на шесть матчей затратила 8 часов 52 минуты, примерно на два часа меньше, чем Анисимова. Хотя далеко не факт, что в субботу решающим станет именно этот фактор. В карьере Швёнтек было немало поражений от теннисисток силового стиля, которые способны подавлять ее скорость своей мощью. Правда, преимущество в опыте участия в главных теннисных финалах у польки огромное. Она играла их уже пять раз и ни разу не отдавала.