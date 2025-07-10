В Приангарье осужден экс-глава поселения, где остались без тепла многоквартирные дома

Бодайбинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы Артемовского муниципального образования Максима Петрова. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, он признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.

«Установлено, что в сентябре 2022 года экс-глава рабочего поселка Артемовский заключил договор с теплоснабжающей организацией, не имеющей подготовленного штата и материальных ресурсов для надлежащей эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры. В результате социальные объекты и жилые дома не были подготовлены к началу отопительного сезона. В ноябре 2022 года произошла коммунальная авария, 11 многоквартирных жилых домов остались без отопления»,— говорится в сообщении.

В прокуратуре Иркутской области также уточняют, что дома оставались без тепла в период с 26 ноября по 7 декабря. В ходе обысков в доме экс-главы поселка были обнаружены незаконно хранящиеся 195 патронов к нарезному и охотничьему оружию.

Суд назначил 41-летнему Максиму Петрову наказание в виде четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Его также лишили права занимать определенные должности на срок до двух лет. Экс-глава поселка не признал свою вину. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, в момент возбуждения уголовного дела из-за коммунальной аварии без тепла оставались 64 человека, в том числе 8 детей. В момент аварии ночные температуры воздуха в поселке составляли до –35°С.

Влад Никифоров, Иркутск