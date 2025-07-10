В Ростовской области продают долю в рыболовецкой артели за 114 млн рублей

Финансовый управляющий Денис Триль объявил о проведении электронных торгов по реализации имущества должника Хмариной Ираиды Павловны. На продажу выставлена доля в уставном капитале ООО «Рыболовецкая артель Комплекс» размером 45%. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная стоимость лота составляет 114,9 млн руб., минимальная цена — 34,5 млн руб.

Торги проводятся в форме публичного предложения с периодическим снижением цены каждые три календарных дня. Шаг снижения — 10% от начальной стоимости, на последних двух этапах — 5%.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Рыболовецкая артель «Комплекс» в Азовском районе, хуторе Курган в 1991 году. Компания занимается морским рыболовством. Уставный капитал — 274,1 тыс. руб. Учредители — Николай Фролов и Ираида Хмарина. Выручка компании за 2024 год составила 5,4 млн руб., прибыль — 3,7 млн руб.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10% от цены лота на соответствующем периоде. Торги пройдут 19 июля 2025 года.

Победителем станет участник, предложивший наиболее высокую цену. При равенстве предложений преимущество получает тот, кто первым подал заявку.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение пяти дней после определения победителя. Оплата осуществляется в течение 30 дней с момента подписания договора.

Арбитражный суд Ростовской области признал Хмарину Ираиду Павловну банкротом в 2016 году. Госпожа Хмарина сама обратилась в суд с заявлением о признании себя несостоятельной из-за долга в сумме 51 млн руб.

Тат Гаспарян