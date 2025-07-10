Белоярская АЭС остановит энергоблок №3 на плановый ремонт с 29 июля

Энергоблок №3 Белоярской АЭС будет остановлен на плановый ремонт с 29 июля, сообщили в пресс-службе АЭС.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Белоярская АЭС

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Во время планово-предупредительного ремонта энергоблока №3 будет проходить масштабная замена восьми испарительных модулей парогенератора. Это ответственная работа, которая является одним из завершающих мероприятий по продлению срока эксплуатации блока №3»,— пояснил начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Александр Белов.

Ранее специальная комиссия оценила готовность энергоблока №3 по 77 пунктам. Эксперты проверяли изготовление деталей в механических мастерских, осматривали ремонтную площадку в машинном зале, оценивали ведение оперативных журналов сотрудниками турбинного цеха №2.

В июле в режиме ВКС будет проведена аналогичная проверка по готовности энергоблока №4 к ремонту, который запланирован на август.

Белоярская АЭС имени Курчатова расположена в 3,5 км от города Заречный (Свердловская область). Входит в концерн «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом». Была запущена в апреле 1964 года. Доля выработки атомной станции в энергобалансе Свердловской области составляет порядка 16%.В настоящее время на Белоярской АЭС эксплуатируется два энергоблока — №3 (с реактором БН-600) и №4 (с реактором БН-800 БН-800) с суммарной мощностью 1485 МВТ. Запланировано расширение АЭС — строительство энергоблока №5 с реактором мощностью 1200 МВт.

Ранее Ростехнадзор выдал лицензию на продление работы энергоблока №3 Белоярской АЭС до 2040 года. На энергоблоке №3, который был запущен в 1980 году, проводились испытания первых сборок на основе отработанного ядерного топлива — МОКС-топлива, а сейчас здесь находятся новые сборки для подтверждения качества топлива и материалов для будущих энергоблоков IV поколения БН-1200М и БРЕСТ. В феврале 2025 года его уже останавливали для планового ремонта. Энергоблок включили в сеть в начале марта.

Виктория Биц