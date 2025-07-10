Михаил Евраев: Ярославль стал самым посещаемым городом Золотого кольца

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал Ярославль самым посещаемым городом Золотого кольца на основе данных, представленных онлайн-сервисом для путешествий. Пост господин Евраев разместил в своем Telegram-канале.

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«Количество туристов, которые выбрали для посещения города знаменитого маршрута, в первом полугодии выросло на 13%. На столицу Золотого кольца пришлось 35% всех поездок, что делает Ярославль самым популярным и востребованным городом маршрута. Также на 13% выросло число поездок в Переславль-Залесский»,— написал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне 2025 года стало известно о включении Рыбинска в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Эсперты предполагают, что присвоение статуса поможет городу повысить узнаваемость на федеральном уровне и привлечь финансирование.

Напомним, что в 2024 году Ярославль посетило около 2,4 млн туристов и экскурсантов, а регион в целом — 12 млн.

Алла Чижова