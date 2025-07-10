Опубликован рейтинг самых загруженных аэропортов мира

Аэропорт Атланты (США) сохранил за собой статус самого загруженного в мире по общему числу пассажиров. Аэропорт Дубая продолжает оставаться самым загруженным по числу международных рейсов, а аэропорт Гонконга остался лидером по объему грузовых перевозок. Такие данные представил в своем ежегодном рейтинге самых загруженных аэропортов мира Международный совет аэропортов (ACI).

В рейтинге проанализированы показатели более чем 2800 аэропортов в более чем 185 странах мира. По оценкам ACI, глобальный пассажирский трафик в 2024 году превысил 9,4 млрд человек, что на 8,4% больше, чем годом ранее. На крупнейшие 20 аэропортов мира пришлось 1,54 млрд пассажиров.

Аэропорт Атланты обслужил в 2024 году более 108 млн пассажиров, улучшив показатель 2023 года. В топ-5 самых загруженных аэропортов по общему пассажиропотоку вошли также аэропорты Дубая, Далласа, Токио и Лондона. В топ-5 по числу пассажиров международных рейсов вместе с аэропортом Дубая (92,3 млн) вошли Лондон, Инчхон, Сингапур и Амстердам.

По грузоперевозкам в топ-5 наряду с Гонконгом (4,9 млн т) вошли Шанхай, Мемфис, Анкоридж и Луисвилль. Всего в 2024 году через аэропорты мира прошли 127 млн тонн, что на 9,9% больше, чем годом ранее. В числе причин такого роста эксперты ACI называют проблемы с морскими грузоперевозками, рост онлайн-торговли, снижение цен на авиатопливо.

Алена Миклашевская