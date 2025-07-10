Уголовное дело возбудили из-за незаконной добычи песка в Вознесенском районе

По факту незаконной добычи песка в Вознесенском округе Нижегородской области правоохранительными органами возбуждено дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды). Песок добывали на землях сельхозназначения в нарушение условий лицензии, сообщили в Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуре 10 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уголовное дело еще расследуется. Вместе с тем прокурор подал в суд иск о компенсации ущерба, причиненного почвам как объекту окружающей среды. Сумму ущерба оценили в 37,5 млн руб. Наименование нарушителя не уточняется.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале года еще один незаконный карьер выявили на территории Воротынского округа.

Галина Шамберина