Незаконный песчаный карьер выявлен в Нижегородской области

Межрегиональное управление Россельхознадзора выявило в Воротынском городском округе незаконный песчаный карьер. По данным надзорного ведомства, добыча песка ведется на землях сельхозназначения.

На земельном участке при добыче песка частично снят и уничтожен плодородный слой почвы. Кроме того, 4,5 га сельхоземель заросли сорными растениями и деревьями, а еще 25 га искусственно засажены соснами, которые уже достигли высоты 8 м.

В Россельхознадзоре отметили, что собственник участка уклонился от выполнения обязательных агротехнических, агрохимических, фитосанитарных мероприятий по защите земель. В отношении него возбуждено административное дело.

Андрей Репин