Парламент Франции принял закон о выборе мэров

Французский парламент окончательно утвердил реформу муниципальных выборов в трех крупнейших городах страны — Париже, Лионе и Марселе. Новый закон, одобренный Национальной ассамблеей 112 голосами против 28, предполагает кардинальную смену избирательной системы. Теперь мэр города будет избираться по единому общегородскому округу отдельно от выборов в советы округов.

До сих пор избиратели голосовали в каждом округе за списки кандидатов, и победители оказывались одновременно и в районном совете, и в городском. Это означало, что голоса, поданные за проигравшие списки, практически не учитывались в окончательном балансе сил. Инициаторы реформы настаивают, что новая система вернет голосу каждого горожанина реальный вес: «один парижанин — один голос, один лионец — один голос, один марселец — один голос».

Законопроект вызывал ожесточенные споры. В Сенате его дважды отклоняли, опасаясь ослабления полномочий округов и считая недопустимым менять правила менее чем за год до выборов. Однако в ассамблее ему удалось пройти благодаря невиданной ранее коалиции политических противников: за реформу проголосовали как депутаты президентского лагеря (Renaissance, MoDem, Horizons), так и правые (республиканцы, LR), и даже крайне левые из «Непокорившейся Франции» (LFI) и крайне правые из «Национального объединения» (RN).

Закон принят, но споры о нем продолжаются — по крайней мере до марта 2026 года, когда избиратели трех крупнейших городов впервые испытают новую схему на практике.

Подробнее — в материале «Ъ» «Французских мэров определят на новый лад».

Алексей Тарханов, Париж