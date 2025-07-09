Французских мэров определят на новый лад

В Национальной ассамблее Франции проголосовали за реформу избирательного законодательства, касающуюся трех крупнейших городов страны — Парижа, Лиона и Марселя. Выборы мэра города хотят проводить по единому избирательному округу, а не по районам, как сейчас. Корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов рассказывает о том, кому это на руку, а кто из политических сил настроен резко против изменений и почему.

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Фото: Tom Nicholson / Reuters Национальная ассамблея Франции

Фото: Tom Nicholson / Reuters

На этой неделе нижняя палата французского парламента во втором чтении вновь одобрила законопроект президентского большинства. Что предлагает реформа?

Сейчас жители трех крупнейших городов Франции — Парижа, Лиона и Марселя — голосуют в каждом отдельном округе за списки кандидатов. Из победителей формируются как советы округов, так и городской совет, избирающий мэра. На деле это означает, что в каждом округе значительное число голосов вовсе не учитывается, если они были поданы за проигравшего в этом округе политика. Эти голоса теряются, даже если их количество ненамного уступает числу голосов, поданных за победителя.

«Ничто не оправдывает того, что бюллетень левого избирателя в правом округе или бюллетень правого избирателя в левом округе не имеет никакого веса»,— возмущается сложившейся ситуацией депутат от партии «Демократическое движение» (MoDem) Жан-Поль Маттей, докладчик законопроекта в Национальной ассамблее.

Новый закон предлагает разделить эти выборы: отдельно голосовать за советы округов и отдельно — за членов городского совета по единому избирательному округу.

Инициаторы реформы утверждают, что это сделает выборы более прозрачными и более справедливыми, отражающими реальное соотношение сил и ожиданий избирателей. Это поможет избежать комбинаций и взаимных уступок, искажающих возможные итоги голосования. К примеру, левые кандидаты от разных партий могли ранее договориться об уходе одного из них со второго тура, чтобы не дать победить более популярному, чем они, представителю правых. Или наоборот — в зависимости от ситуации, складывающейся в конкретном округе. При голосовании в масштабе города каждый избиратель получил бы право высказать свое мнение в уверенности, что оно будет услышано и принято во внимание при общем подсчете голосов.

Законопроект был поддержан депутатами президентского большинства, крайне правого «Национального объединения» и даже крайне левыми из «Непокорившейся Франции». Однако и критиков у реформы оказалось немало.

Против нее в Национальной ассамблее выступили социалисты и коммунисты. Яростным противником законопроекта стал социалист Эмманюэль Грегуар — вице-мэр Парижа и потенциальный кандидат на пост мэра в 2026 году.

Он называет инициативу MoDem «опасной, вредной и, вероятно, неконституционной», указывая на то, что впервые в истории для одного и того же объема полномочий будут использоваться два различных формата выборов.

Социалисты также пугают финансовыми последствиями: проведение дополнительных голосований, считают они, приведет к увеличению расходов на миллионы евро. По их мнению, это нарушает статью 40 конституции, запрещающую законопроекты, сулящие новые государственные расходы без компенсирующих источников финансирования. Эмманюэль Грегуар уже заявил, что в случае окончательного принятия закона социалисты обратятся в Конституционный совет с требованием отменить решение парламента.

Очевиден также конфликт между палатами. Вполне проходной в нижней палате — Национальной ассамблее, законопроект уже был однажды отклонен верхней палатой — Сенатом. Попытка найти компромисс в согласительной комиссии провалилась. Разница во взглядах оказалась настолько радикальной, что сенаторы и депутаты даже не смогли приступить к обсуждению поправок.

Сейчас, после повторного одобрения текста в Национальной ассамблее, он возвращается в Сенат — и ожидаемо будет вновь отклонен. Согласно процедуре, после этого последнее слово останется за нижней палатой, где у сторонников реформы достаточно голосов. Таким образом, закон может быть окончательно принят уже в эту пятницу, до окончания внеочередной сессии парламента.

Правительство объясняет свою поспешность необходимостью дать четкие ориентиры к муниципальным выборам 2026 года: в условиях меняющегося формата потребуется больше времени на подготовку как для избирательных комиссий, так и для самих политиков.

Но, скорее всего, реформа выгодна именно нынешнему большинству, стремящемуся удержать свои позиции и не отдать их правым в трех крупнейших городах, где сейчас командуют левые.

Эта попытка обойти преимущественно правый Сенат вызывает сильное раздражение в верхней палате. Несмотря на решительное сопротивление сенаторов, правительство, судя по всему, настроено довести реформу до конца — пусть даже ценой конфликта с Сенатом, что явно аукнется при скором обсуждении нового бюджета, считающегося «моментом истины» для правительства премьер-министра Франсуа Байру.