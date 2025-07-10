Минфин поддержал идею выдавать семейную ипотеку только по месту прописки
Минфин поддерживает идею выдавать семейную ипотеку только в том регионе, где зарегистрирован заемщик. Исключение может быть сделано для граждан, которые планируют переезд. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Чебесков.
Иван Чебесков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Семейная льготная ипотека должна быть в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо»,— сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»). Господин Чебесков пояснил, что многие используют льготные программы для покупки недвижимости в инвестиционных целях. Так, жители регионов часто покупают квартиры в Москве.
«В этом нет ничего плохого, это нормальный подход,— добавил замминистра. — Но мы бы не хотели, чтобы для этих целей использовались льготные программы». Он подчеркнул, что механизм нужно выстроить таким образом, чтобы не ухудшились условия жителей, которые действительно планируют менять место жительства.
Семейная ипотека по ставке 6% на новую квартиру или строительство индивидуального дома действует до 2030 года. Программа распространяется на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн руб. для жителей столицы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для жителей остальных регионов сумма не превышает 6 млн руб.
С предложением ограничить семейную ипотеку по принципу региона регистрации выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, мера будет способствовать развитию регионов и позволит предотвратить «дальнейшее обезлюживание».