Минфин поддержал идею выдавать семейную ипотеку только по месту прописки

Минфин поддерживает идею выдавать семейную ипотеку только в том регионе, где зарегистрирован заемщик. Исключение может быть сделано для граждан, которые планируют переезд. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Чебесков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Чебесков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Иван Чебесков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Семейная льготная ипотека должна быть в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо»,— сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»). Господин Чебесков пояснил, что многие используют льготные программы для покупки недвижимости в инвестиционных целях. Так, жители регионов часто покупают квартиры в Москве.

«В этом нет ничего плохого, это нормальный подход,— добавил замминистра. — Но мы бы не хотели, чтобы для этих целей использовались льготные программы». Он подчеркнул, что механизм нужно выстроить таким образом, чтобы не ухудшились условия жителей, которые действительно планируют менять место жительства.

Семейная ипотека по ставке 6% на новую квартиру или строительство индивидуального дома действует до 2030 года. Программа распространяется на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн руб. для жителей столицы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для жителей остальных регионов сумма не превышает 6 млн руб.

С предложением ограничить семейную ипотеку по принципу региона регистрации выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, мера будет способствовать развитию регионов и позволит предотвратить «дальнейшее обезлюживание».