Защитник «Финикса» Девин Букер подпишет рекордный для НБА контракт

Защитник Девин Букер согласовал двухлетнее продление соглашения с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санс». Об этом сообщает журналист ESPN Шемс Чарания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девин Букер

Фото: Rick Scuteri-Imagn Images / Reuters Девин Букер

Фото: Rick Scuteri-Imagn Images / Reuters

По условиям нового двухлетнего контракта, который вступит в силу с сезона-2028/29, баскетболист получит $145 млн, что станет рекордом по средней годовой зарплате ($72,5 млн) в истории лиги. По этому показателю Букер обойдет MVP прошедшего регулярного чемпионата и финала play-off — разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджеса-Александера. 8 июля он продлил контракт со своим клубом на сумму $285 млн ($71,5 млн в год)

Девину Букеру 28 лет. Он был выбран «Финиксом» на драфте НБА в 2015 году, тогда же подписал с командой контракт новичка. Вместе с клубом игрок доходил до финала play-off НБА в 2021 году. Букер является рекордсменом «Финикса» по количеству набранных очков — 16 452. В составе сборной США он дважды становился олимпийским чемпионом (2021, 2024).

Таисия Орлова