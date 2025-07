Оззи Осборн продаст с аукциона картины, написанные им в соавторстве с обезьянами

Крупнейший в мире приют для шимпанзе Save The Chimps во Флориде и сооснователь и вокалист группы Black Sabbath Оззи Осборн выставили на аукцион пять картин, написанных музыкантом в коллаборации с обезьянами. Аукцион приурочен к отмечаемому 14 июля Всемирному дню шимпанзе. Об этом сообщает The Times, поговорившая с самим господином Осборном и директором Save The Chimps Дэном Мэтьюзом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оззи Осборн

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Оззи Осборн

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

В соавторстве с шимпанзе господин Осборн, чей прощальный концерт в Бирмингеме прошел 5 июля, написал пять картин, каждая из которых названа в честь его песен или альбомов — Blizzard of Ozz, Electric Funeral, Paranoid, Tattooed Dancer и Technical Ecstasy. Музыкант писал картины в Британии, после чего их переправили в США, где шимпанзе добавили к ним свои штрихи.

«Я пишу, потому что это приносит мне душевное спокойствие. Но я не продаю свои картины. Я сделал исключение с этой коллаборацией, потому что это принесет деньги Save The Chimps, приюту для сотен обезьян, спасенных из лабораторий, бродячих цирков, контрабандистов»,— отметил музыкант.

Как Black Sabbath попрощались с фанатами — в материале «Ъ» «Оззи Осборн поднялся на сцену».

