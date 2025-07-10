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Путин направил венок на прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом

Президент Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент «РИА Новости». Прощание проходит в Центральной клинической больнице в Москве.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В материале агентства говорится, что венок президента был украшен розами. Есть ли на нем какая-либо надпись — не сообщается.

Прощание началось в 9:00 мск. Церемонию посетили вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Дмитрий Патрушев, новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников и др.

По данным ТАСС, Романа Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Чем известен экс-министр транспорта Роман Старовойт

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7 июля тело Романа Старовойта было найдено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. По данным «Ъ», следствие сейчас решает вопрос, возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства или об убийстве. Роман Старовойт с мая 2024 года работал министром транспорта и 7 июля был уволен. До этого он был губернатором Курской области. После его отставки с губернаторской должности началось расследование о крупных хищениях при возведении фортификаций в регионе. Против господина Старовойта, по данным «Ъ», дали показания, и следователи планировали вызвать его на допрос.

Подробнее — в материале «Последнее дело Романа Старовойта».

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Прощание с Романом Старовойтом

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Вице-премьер Марат Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент РЖД Олег Белозеров

Президент РЖД Олег Белозеров

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участники перед началом церемонии

Участники перед началом церемонии

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

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Вице-премьер Марат Хуснуллин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент РЖД Олег Белозеров

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участники перед началом церемонии

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

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