Путин направил венок на прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом

Президент Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент «РИА Новости». Прощание проходит в Центральной клинической больнице в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В материале агентства говорится, что венок президента был украшен розами. Есть ли на нем какая-либо надпись — не сообщается.

Прощание началось в 9:00 мск. Церемонию посетили вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Дмитрий Патрушев, новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников и др.

По данным ТАСС, Романа Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

7 июля тело Романа Старовойта было найдено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. По данным «Ъ», следствие сейчас решает вопрос, возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства или об убийстве. Роман Старовойт с мая 2024 года работал министром транспорта и 7 июля был уволен. До этого он был губернатором Курской области. После его отставки с губернаторской должности началось расследование о крупных хищениях при возведении фортификаций в регионе. Против господина Старовойта, по данным «Ъ», дали показания, и следователи планировали вызвать его на допрос.

Подробнее — в материале «Последнее дело Романа Старовойта».

Полина Мотызлевская