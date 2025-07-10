ГЖД перевела пожарные поезда в режим повышенной готовности из-за жары

Пожарные поезда Горьковской железной дороги перевели в режим повышенной готовности. В границах магистрали находится 24 таких состава, сообщили в пресс-службе компании 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГЖД Фото: ГЖД

В штате каждого поезда закреплено 24 человека. Ежесуточно на дежурство заступает 130 сотрудников.

Пожарные поезда могут локализовать и ликвидировать возгорания на расстоянии до 800 м от железнодорожного полотна. Каждый состав состоит из двух цистерн с запасом воды 123 куб. м, вагононасосной станции, пенообразователя. Он также оснащен необходимым оборудованием, запасом каменного угля, горюче-смазочных материалов и продуктов питания на случай затяжных пожаров.

Для работы в весенне-летний пожароопасный период на поезда дополнительно установили 14 цистерн с около 70 т воды в каждой.

Как писал «Ъ-Приволжье», на неделе с 7 по 13 июля в Нижегородской области стоит жара с температурой воздуха более +30°.

Галина Шамберина