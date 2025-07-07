Жара до +37°С придет в Нижегородскую область в середине июля

На неделе с 7 по 13 июля в Нижегородской области ожидается жара до +37°С, говорится в прогнозе Гидрометцентра. По данным синоптиков, столько покажут термометры в Выксе 11 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В других городах региона воздух постепенно прогреется с +25-28°С в понедельник до +34-35°С в пятницу. К воскресенью температура вернется к показателям начала недели.

В Нижнем Новгороде 7 июля ожидается +25°С, 11 июля — +35°С, 13 июля — +27°С. В понедельник и среду прогнозируется небольшой дождь. Остаток недели будет солнечным.

Елена Ковалева