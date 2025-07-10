Прокуратура контролирует дело по факту выстрелов в троллейбус в Балакове

Прокуратура Балакова Саратовской области контролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту хулиганских действий местного жителя, который стрелял в троллейбус «Адмирал». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как выяснилось, житель Балакова несколько раз выстрелил в заднее стекло троллейбуса из пневматического пистолета 5 июля этого года, когда находился на остановке общественного транспорта. 23-летнего мужчину задержали, у него изъяли оружие.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимую работу с фигурантом.

Павел Фролов