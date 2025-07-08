Полиция задержала стрелявшего в троллейбус в Балакове мужчину

Полицейские задержали мужчину, который стрелял в троллейбус в Балакове Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел примерно в 21:00 5 июля этого года на остановке общественного транспорта «Шевченко» в Балакове. На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проверки установили личность стрелявшего. Речь идет о ранее не судимом 23-летнем жителе Балакова. У мужчины изъяли пневматический пистолет, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Павел Фролов