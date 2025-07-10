Бензин марки АИ-92 в Удмуртии увеличился в цене до 56,8 рублей за прошлую неделю

Средняя цена 1 л бензина марки АИ-92 в Удмуртии выросла до 56,8 руб. за прошлую неделю(+12 коп.), сообщили в Удмуртстате. Также в цене прибавило топливо АИ-95, достигнув 61,31 руб. Его стоимость увеличилась за указанный период на 8 коп. Бензин марок АИ-98 и выше в цене не изменился — в среднем 87,01 руб. за 1 л. Дизельное топливо стало дешевле на 1 коп. Его цена за 1 л составила к концу прошлой недели 69,99 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, предприятия в сфере добычи полезных ископаемых в Удмуртии закончили первый квартал с 5,4 млрд руб. убытков. Год назад они получили чистую прибыль 17,6 млрд руб. Представители региональных компаний—поставщиков оборудования для нефтегазодобычи связали результат с падением цен на нефть и последовавшим сокращением добычи. Эксперты отмечают негативное влияние на отрасль событий вокруг Украины, Ирана, а также агрессивной пошлинной политики США.

Подробнее о финансовом положении предприятий сферы добычи полезных ископаемых в Удмуртии читайте в материале «Нефтянка забурилась в минус».