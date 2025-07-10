Студент НГУ разработал софт для СКИФ

Студент-физик Новосибирского госуниверситета Владислав Родякин написал программное обеспечение для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), строящегося в наукограде Кольцово. Молодой ученый входит в состав команды Института ядерной физики СО РАН, которая отвечает за автоматизацию процессов в проекте СКИФ.

Софт представляет собой конфигурационную базу данных. Программа хранит информацию об устройствах ускорителя и позволяет автоматически передавать ее в управляющие системы. «По сути, это описание ряда параметров устройств СКИФ, которое потом передается в управляющее программное обеспечение. То есть моя программа обеспечивает другие программы актуальными данными для работы с «железом» ускорителя»,— приводит пресс-служба НГУ слова Владислава Родякина.

Программное обеспечение разрабатывалось с октября 2024-го по май 2025 года.

СКИФ — проект класса «мегасайенс», флагманский инвестиционный проект программы «Академгородок 2.0.». Установка с самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения открывает широкие возможности для исследований в самых разных областях — от материаловедения до медицины. СКИФ позволяет получить сверхточные данные о структуре и поведении вещества. Строительство комплекса ведется в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Михаил Кичанов