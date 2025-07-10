В Wildberries предупредили о новой схеме мошенничества от имени маркетплейса

В интернете появляются мошеннические Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, где злоумышленники пытаются обманывать россиян от лица Wildberries. В частности, преступники рассказывают, как можно «легко заработать на маркетплейсе». Чтобы обмануть своих жертв, мошенники могут использовать образ медийных персон, заявили «РИА Новостям» в пресс-службе Wildberries & Russ.

В компании отметили, что распознать обман можно по нескольким подозрительным признакам: чересчур выгодным условиям, ссылкам на сторонние ресурсы, требованиям внести деньги или сообщить коды из смс.

«Не вводите личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей,— подчеркнули представители маркетплейса, — и проверяйте информацию на официальных ресурсах».

О борьбе государства с киберпреступностью — в материале «Ъ» «Системный подход к мошенникам».