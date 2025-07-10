Под Ярославлем упавшее дерево придавило человека

Рядом с поселком Лесные Поляны под Ярославлем нашли человека, придавленного упавшим деревом. В областном минздраве «Ъ-Ярославль» сообщили, что мужчину осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия урагана 8 июля в Лесных Полянах

Фото: Александр Давидик Последствия урагана 8 июля в Лесных Полянах

Фото: Александр Давидик

По данным из соцсетей, пострадавшего нашли утром 9 июля после прошедшего 8 июля урагана. Он звал на помощь.

Напомним, что лес рядом с поселком был практически уничтожен ураганом. Фотографии последствий стихии опубликовал специалист по аэросъемке Александр Давидик.

Алла Чижова