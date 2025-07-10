Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Ярославлем упавшее дерево придавило человека

Рядом с поселком Лесные Поляны под Ярославлем нашли человека, придавленного упавшим деревом. В областном минздраве «Ъ-Ярославль» сообщили, что мужчину осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение.

Последствия урагана 8 июля в Лесных Полянах

Последствия урагана 8 июля в Лесных Полянах

Фото: Александр Давидик

Последствия урагана 8 июля в Лесных Полянах

Фото: Александр Давидик

По данным из соцсетей, пострадавшего нашли утром 9 июля после прошедшего 8 июля урагана. Он звал на помощь.

Напомним, что лес рядом с поселком был практически уничтожен ураганом. Фотографии последствий стихии опубликовал специалист по аэросъемке Александр Давидик.

Алла Чижова

Фотогалерея

Последствия грозы 8 июля в Ярославской области

Предыдущая фотография
Во дворе на улице Свердлова в Ярославле дерево придавило машину

Во дворе на улице Свердлова в Ярославле дерево придавило машину

Фото: Зоя Голицына

Дорожные службы ликвидируют последствия грозы

Дорожные службы ликвидируют последствия грозы

Фото: МБУ Горзеленхозстрой

Сильный ветер повалил более 100 деревьев в Ярославле, на фото Тутаевское шоссе

Сильный ветер повалил более 100 деревьев в Ярославле, на фото Тутаевское шоссе

Фото: Аким Михайлов

В Ярославле на проспекте Дзержинского столб упал на ребенка, мальчика увезли в больницу, возбуждено уголовное дело о халатности

В Ярославле на проспекте Дзержинского столб упал на ребенка, мальчика увезли в больницу, возбуждено уголовное дело о халатности

Фото: Прокуратура Ярославской области

На Революционной в областной столице сломало скамейку

На Революционной в областной столице сломало скамейку

Фото: Зоя Голицына

На Волжской набережной дерево повредило автомобиль, у хозяина машины также пострадала дача за городом

На Волжской набережной дерево повредило автомобиль, у хозяина машины также пострадала дача за городом

Фото: Зоя Голицына

Под Ярославлем ветер снес остановку

Под Ярославлем ветер снес остановку

Фото: Наталия Бобрякова

Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение

Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение

Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Заваленная деревом Газель в Ярославском районе

Заваленная деревом Газель в Ярославском районе

Фото: Наталия Бобрякова

Упавшие на контактную сеть деревья остановили электротранспорт в Ярославле

Упавшие на контактную сеть деревья остановили электротранспорт в Ярославле

Фото: АО «Яргорэлектротранс»

Ветер буквально вырубал деревья

Ветер буквально вырубал деревья

Фото: Наталия Бобрякова

Упавшее дерево на автомобиль под Ярославлем

Упавшее дерево на автомобиль под Ярославлем

Фото: Наталия Бобрякова

На углу Свердлова и Чайковского дерево упало и оборвало провода

На углу Свердлова и Чайковского дерево упало и оборвало провода

Фото: Зоя Голицына

Вырванное с корнем дерево в Борисоглебском округе

Вырванное с корнем дерево в Борисоглебском округе

Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Владельцы поврежденных автомобилей вызывали полицию для фиксации повреждений. Первомайская улица, Ярославль

Владельцы поврежденных автомобилей вызывали полицию для фиксации повреждений. Первомайская улица, Ярославль

Фото: Зоя Голицына

Рабочие убирают упавшие деревья

Рабочие убирают упавшие деревья

Фото: МБУ Горзеленхозстрой

Рабочие очищают проезжую часть от упавших деревьев

Рабочие очищают проезжую часть от упавших деревьев

Фото: Правительство Ярославской области

Последствия непогоды на Советской площади, за церковью Ильи Пророка

Последствия непогоды на Советской площади, за церковью Ильи Пророка

Фото: Зоя Голицына

Перекрытая деревьями трасса в Ярославской области

Перекрытая деревьями трасса в Ярославской области

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

От грозы пострадала не одна детская площадка

От грозы пострадала не одна детская площадка

Фото: Наталия Бобрякова

В поселке Красный Бор сильный ветер снес крыши жилых домов

В поселке Красный Бор сильный ветер снес крыши жилых домов

Фото: Прокуратура Ярославской области

Сорванная крыша

Сорванная крыша

Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Последствия грозы в Ярославле

Последствия грозы в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Спасатели очищают дорогу от упавших деревьев

Спасатели очищают дорогу от упавших деревьев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Оборванные линии электропередач

Оборванные линии электропередач

Фото: Зоя Голицына

Сорванное ветром дерево

Сорванное ветром дерево

Фото: Зоя Голицына

Сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия грозы на Тутаевском шоссе

Сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия грозы на Тутаевском шоссе

Фото: Аким Михайлов

В центре Ярославля упавшее дерево завалило туристическую информационную панель с медведями

В центре Ярославля упавшее дерево завалило туристическую информационную панель с медведями

Фото: мэрия Ярославля

Около поселка Лесные Поляны в Ярославле полностью уничтожены участки леса

Около поселка Лесные Поляны в Ярославле полностью уничтожены участки леса

Фото: Александр Давидик

Следующая фотография
1 / 29

Во дворе на улице Свердлова в Ярославле дерево придавило машину

Фото: Зоя Голицына

Дорожные службы ликвидируют последствия грозы

Фото: МБУ Горзеленхозстрой

Сильный ветер повалил более 100 деревьев в Ярославле, на фото Тутаевское шоссе

Фото: Аким Михайлов

В Ярославле на проспекте Дзержинского столб упал на ребенка, мальчика увезли в больницу, возбуждено уголовное дело о халатности

Фото: Прокуратура Ярославской области

На Революционной в областной столице сломало скамейку

Фото: Зоя Голицына

На Волжской набережной дерево повредило автомобиль, у хозяина машины также пострадала дача за городом

Фото: Зоя Голицына

Под Ярославлем ветер снес остановку

Фото: Наталия Бобрякова

Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение

Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Заваленная деревом Газель в Ярославском районе

Фото: Наталия Бобрякова

Упавшие на контактную сеть деревья остановили электротранспорт в Ярославле

Фото: АО «Яргорэлектротранс»

Ветер буквально вырубал деревья

Фото: Наталия Бобрякова

Упавшее дерево на автомобиль под Ярославлем

Фото: Наталия Бобрякова

На углу Свердлова и Чайковского дерево упало и оборвало провода

Фото: Зоя Голицына

Вырванное с корнем дерево в Борисоглебском округе

Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Владельцы поврежденных автомобилей вызывали полицию для фиксации повреждений. Первомайская улица, Ярославль

Фото: Зоя Голицына

Рабочие убирают упавшие деревья

Фото: МБУ Горзеленхозстрой

Рабочие очищают проезжую часть от упавших деревьев

Фото: Правительство Ярославской области

Последствия непогоды на Советской площади, за церковью Ильи Пророка

Фото: Зоя Голицына

Перекрытая деревьями трасса в Ярославской области

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

От грозы пострадала не одна детская площадка

Фото: Наталия Бобрякова

В поселке Красный Бор сильный ветер снес крыши жилых домов

Фото: Прокуратура Ярославской области

Сорванная крыша

Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Последствия грозы в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Спасатели очищают дорогу от упавших деревьев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Оборванные линии электропередач

Фото: Зоя Голицына

Сорванное ветром дерево

Фото: Зоя Голицына

Сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия грозы на Тутаевском шоссе

Фото: Аким Михайлов

В центре Ярославля упавшее дерево завалило туристическую информационную панель с медведями

Фото: мэрия Ярославля

Около поселка Лесные Поляны в Ярославле полностью уничтожены участки леса

Фото: Александр Давидик

Смотреть

Новости компаний Все