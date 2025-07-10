Под Ярославлем упавшее дерево придавило человека
Рядом с поселком Лесные Поляны под Ярославлем нашли человека, придавленного упавшим деревом. В областном минздраве «Ъ-Ярославль» сообщили, что мужчину осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение.
Последствия урагана 8 июля в Лесных Полянах
Фото: Александр Давидик
По данным из соцсетей, пострадавшего нашли утром 9 июля после прошедшего 8 июля урагана. Он звал на помощь.
Напомним, что лес рядом с поселком был практически уничтожен ураганом. Фотографии последствий стихии опубликовал специалист по аэросъемке Александр Давидик.
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Последствия грозы 8 июля в Ярославской области
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