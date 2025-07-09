В Татарстане предприниматели могут воспользоваться программой льготного кредитования для работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия. Ставка по программе составляет 9% годовых. Об этом сообщил председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане запустили льготные кредиты на реставрацию объектов культурного наследия

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН В Татарстане запустили льготные кредиты на реставрацию объектов культурного наследия

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

По словам главы комитета, подбор объектов для реставрации возможен через специализированную цифровую платформу, которая была запущена в 2024 году. Сейчас в ее каталоге представлены 27 объектов культурного наследия, расположенных на территории Татарстана. В дальнейшем планируется расширение списка доступных объектов.

Платформа позволяет инвесторам ознакомиться с необходимой документацией, получить информацию об исторической ценности объектов и условиях участия в программе. Каждый заинтересованный может изучить подробную информацию о восстановленных памятниках, а также узнать о дальнейшем использовании отреставрированных зданий.

Мероприятие реализуется в рамках исполнения поручений по реализации послания Президента Российской Федерации. В соответствии с поставленными задачами, к 2030 году планируется привести в удовлетворительное состояние не менее 1 тыс. объектов культурного наследия по всей стране.

Анар Зейналов